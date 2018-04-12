Нацбанк ожидает поступления около 2 млрд долларов от МВФ

В этом году Нацбанк ожидает поступления около 2 млрд долларов от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

"Это позволит нарастить резервы до 21,6 млрд долларов на конец этого года", - заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге, передает Еконочина правда.

Нацбанк улучшил прогноз по резервам в 2019 году с 17,8 млрд долларов до 19,1 млрд долларов, в 2020 году - с 18,6 млрд долларов до 20 млрд долларов.

Небольшое сокращение резервов в последующие годы в НБУ объясняют пиковыми выплатами по внешнему долгу.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса с 3,5 млрд долларов до 2,4 млрд долларов в 2018 году и с 4,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов в 2019 году.

По мнению заместителя председателя правления Нацбанка, увеличение денежных переводов из-за дальнейшей трудовой миграции частично компенсирует расширение дефицита торгового баланса.

Сальдо сводного платежного баланса в этом году будет положительным - 2,6 млрд долларов, в 2019 году отрицательным - 0,8 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до 18,191 миллиарда долларов в связи с платежами по внешнему долгу.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.