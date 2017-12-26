На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков, и задержаны пять активных членов группировки, основной целью которого была дестабилизация криминогенной ситуации в Украине. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент

По словам главы Нацполиции, операция по разоблачению этой преступной организации была проведена при участии работников Национальной полиции Украины, СБУ и военной прокуратуры.

"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков, и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории Румынии, где он скрывался, используя фальшивые документы", - отметил С. Князев.

Глава Национальной полиции сообщил, что сейчас злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении нескольких резонансных уголовных правонарушениях. Среди них заказные убийства, нанесение телесных повреждений, похищение людей и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами.

В отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В Румынию по каналам Интерпола направлен требование на экстрадицию организатора группировки, еще одного участника объявлено в международный розыск.

Напомним, правоохранители в этом году обнаружили 321 факт торговли людьми.

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