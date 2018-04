Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что государство готово предоставить союзникам материально-техническую помощь для проведения военной операции в Сирии. Джентилони провел ряд переговоров и телефонных разговоров с союзниками и советниками Фото: ЕРА Джентилони провел ряд телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он осудил нарушение прав человека и "неприемлемое насилие" в отношении мирного населения Сирии.По данным издания, глава правительства также провел ряд переговоров с министрами иностранных дел и обороны, а также со своими дипломатическими и военными советниками.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".12 апреля The Times написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит страну к наступательной операции на режим президента Башара Асада в Сирии.Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в военных действиях союзников в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что заявил апреля джентилони Теги: мир