Украина использует положения некоторых пунктов договора о дружбе с Россией в судовых процессах против нее из-за преступлений на территории нашего государства.

Такое объяснение дал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник,передает со ссылкой на .

"Полное расторжении договора решением Верховной Рады сейчас не совсем в интересах Украины. В этом договоре есть основополагающие позиции относительно уважения к украинским границам, их неприкосновенности со стороны Российской Федерации. Также относительно защиты со стороны от любых незаконных пересечений, что сейчас не выполняется, а наоборот - подпитывается со стороны России, когда они поставляют технику и вооружение.

Мы не заинтересованы в расторжении этих положений. Будем в дальнейшем использовать их, в том числе, в судебном порядке по защите наших государственных интересов", - сказал Винник.

В рамках форума безопасности в президент выступил с инициативой прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией. Также глава государства предложит Верховной Раде прекратить участие Украины в .

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