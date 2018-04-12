В МИД РФ утверждают, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна из аннексированного Крыма

В министерстве иностранных дел России пригрозили ответными действиями за экипаж судна «Норд». Об этом сообщает Лига.Новости.

В ведомстве утверждают, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна из аннексированного Крыма и требуют отпустить их на оккупированную территорию, информирует svodka.net.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что до тех пор, пока задержанные не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер.

25 марта пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Читайте: Украина задержала еще одно судно РФ в Черном море

6 апреля 2018 года суд арестовал капитана «Норда» по подозрению в нарушении порядка въезда-выезда с оккупированной территории. 10 апреля подозреваемый вышел под залог. 11 апреля ему сообщили о новом подозрении – преступный вылов рыбы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира