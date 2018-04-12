Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со
своим египетским коллегой Абдулом Фаттахом аль-Сиси. Порошенко
поздравил аль-Сиси с победой на выборах и пригласил его посетить
Украину Фото: president.gov.ua "Президент Египта отметил дружеские
отношения между народами двух стран и подчеркнул готовность
египетской стороны к расширению торгово-экономического
сотрудничества с нашим государством. Речь шла о реализации
конкретных двусторонних экономических проектов", – говорится в
сообщении. Говорилось также об активизации двухстороннего
диалога на всех уровнях.Стороны обсудили перспективы
проведения очередного заседания Межправительственной совместной
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
между Украиной и Египтом.Порошенко поздравил Аль-Сиси с победой на
выборах в марте 2018 года и пригласил его посетить Украину.Аль-Сиси
во второй раз стал президентом Египта, набрав 97% голосов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира