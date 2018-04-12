Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдулом Фаттахом аль-Сиси. Порошенко поздравил аль-Сиси с победой на выборах и пригласил его посетить Украину Фото: president.gov.ua "Президент Египта отметил дружеские отношения между народами двух стран и подчеркнул готовность египетской стороны к расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством. Речь шла о реализации конкретных двусторонних экономических проектов", – говорится в сообщении. Говорилось также об активизации двухстороннего диалога на всех уровнях.Стороны обсудили перспективы проведения очередного заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.Порошенко поздравил Аль-Сиси с победой на выборах в марте 2018 года и пригласил его посетить Украину.Аль-Сиси во второй раз стал президентом Египта, набрав 97% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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