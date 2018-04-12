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Новые антироссийские санкции США не окажут прямого влияния на экономику Украины – НБУ
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12.04.2018 22:46
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По итогам 2017 года удельный вес РФ в украинском товарном экспорте
составил 9%, что в три раза меньше, чем несколько лет назад,
отметил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Чурий: Прямое
влияние очень ограниченное Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr
"У нас торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад
удельный вес России в украинском товарном экспорте составлял около
30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние
очень ограниченное", – сказал он.По словам Чурия,
антироссийские санкции могут повлиять на валютную выручку от
экспорта украинских товаров в страны, с которыми Россия имеет
глубокие внешнеэкономические связи."Мы еще не совсем понимаем,
насколько серьезное это влияние. Возможно – краткосрочное,
возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что
происходит", – объяснил замглавы НБУ.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения
американских санкций капитализация российского фондового рынка 9
апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.
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