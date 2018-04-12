По итогам 2017 года удельный вес РФ в украинском товарном экспорте составил 9%, что в три раза меньше, чем несколько лет назад, отметил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чурий: Прямое влияние очень ограниченное Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr "У нас торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте составлял около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", – сказал он.По словам Чурия, антироссийские санкции могут повлиять на валютную выручку от экспорта украинских товаров в страны, с которыми Россия имеет глубокие внешнеэкономические связи."Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние. Возможно – краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", – объяснил замглавы НБУ.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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