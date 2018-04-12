|Зваблива Ані Лорак похизувалася вражаючою фігурою в боді (ФОТО)
|12.04.2018 22:49
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Співачка Ані Лорак зараз саме подорожує з шоу DIVA, втім, навіть у такому напруженому та "забитому" графіку Кароліна знаходить час на нові фотосесії і час від часу демонструє їх результат шанувальникам.
В Інстаграмі Ані Лорак виклала світлини, на яких позує у різноманітних боді: чорному, який доповнила яскравою шубкою, сріблястому та чорно-білому, верх якого більше нагадав стильну блузу.
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