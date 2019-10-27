|Министр культуры о гастролирующих в Крыму артистах: Смелые люди
|27.10.2019 21:20
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Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"В моем понимании, если украинский виртуоз пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - заявил чиновник.
При этом он добавил, что гастролировать в Крыму – "рискованно".
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