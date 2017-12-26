|В Генштабе ВСУ рассказали о человеческих потерях за 2017 год
|26.12.2017 20:12
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Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о потерях ВСУ за 2017 год. Число бесповоротных потерях военнослужащих составляет почти 200 человек.
В сообщение Генштаба указывается, что состоянием на 18 декабря они потеряли 191 человека. К ним относятся погибшие в боях солдаты, пропавшие без вести и военнопленные.
Еще 174 человек было ранено. Общее число санитарных утрат украинской армии в 2017 году составляют 1265 человек. Это раненые, травмированные и больные пациенты.
В 2017 году на контрактную службу в ВСУ поступило более 35 тысяч человек.
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