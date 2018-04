Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил надежду, что руководитель Facebook Марк Цукерберг после слушаний в американском Конгрессе ответит на вопросы европейских депутатов. Глава Европарламента Таяни: Уверены, что Цукерберг будет готов ответить на наши вопросы Фото: EPA "Слушания по вопросу Facebook показывают, что беспокойство в связи с соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных сохраняется. Мы уверены, что Цукерберг будет готов ответить на наши вопросы, показывая, что точно так же относится к ответственности перед европейскими гражданами", – подчеркнул Таяни. Facebook hearings demonstrate that concerns remain over compliance with rigorous EU data privacy standards. We are confident that Mr Zuckerberg will also be willing to answer our questions, showing that he is equally committed to being accountable to European citizens. — Antonio Tajani (@EP_President) 12 квітня 2018 р. Пресс-секретарь главы Европарламента сообщил изданию The Washington Post, что 16 апреля Цукербергу будет направлено официальное приглашения на слушания.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что призошла утечка данных 87 млн человек.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты аккаунтов пользователей.10 апреля Цукерберг давал показания юридическому и торговому комитетам Сената, 11 апреля он выступал перед членами комитета Палаты представителей по энергетике и торговле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



