



Американська модель-трансгендер Лейна Блум опублікувала у своєму Твіттері допис, в якому розповіла, що мріє стати першо чорношкірою моделлю-трансгендером Victoria's Secret.



"Намагаюся стати першою кольоровою моделлю-трансом, яка виступить на фешн-шоу Victoria's Secret, - підписала фото Лейна.



"Я не розумію, чому великим компаніям так важко влаштовувати нам фотосесії. Хоча на все свій час. У всіх нас є своя унікальна історія. Просто ми інші і маємо на це повне право. І ми просто хочемо показати себе, і може бути одного разу вони зацікавляться нами", – поділилася Блум.



Дівчину вже підтримало більше 100 тисяч шанувальників.



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