|Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов
|12.04.2018 23:02
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After yesterday’s @ChampionsLeague match @realmadriden vs @juventusfc I am boycotting the rest of this tournament ...such a great match turned into circus by one little man...— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 12 апреля 2018 г.
Речь идет о матче в Мадриде, который состоялся 11 апреля. Игру в Италии со счетом 3:0 выиграл "Реал", однако уже в середине второго тайма поединка в Испании "Ювентус" вел 3:0.Однако уже в компенсированное время судья назначил пенальти в ворота итальянского клуба. Криштиану Роналду его реализовал, и испанцы вышли в полуфинал. 3:1 в пользу "Ювентуса" не позволили команде из Турина пройти в число четырех лучших команд турнира.Судил матч англичанин Майкл Оливер.Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.
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