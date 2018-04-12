Английский судья Майкл Оливер, обслуживавший матч между испанским "Реалом" и итальянским "Ювентусом" в Лиге чемпионов, превратил игру в цирк, считает украинский теннисист Сергей Стаховский. Вчера 23.31 | комментариев: Игру судил англичанин Оливер Фото: ЕРА "После вчерашнего матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ювентусом" (Турин, Италия. – ) я бойкотирую остальную часть этого турнира. Такой большой матч превратил в цирк один маленький человек", – написал он. After yesterday’s @ChampionsLeague match @realmadriden vs @juventusfc I am boycotting the rest of this tournament ...such a great match turned into circus by one little man... — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 12 апреля 2018 г. Речь идет о матче в Мадриде, который состоялся 11 апреля. Игру в Италии со счетом 3:0 выиграл "Реал", однако уже в середине второго тайма поединка в Испании "Ювентус" вел 3:0.Однако уже в компенсированное время судья назначил пенальти в ворота итальянского клуба. Криштиану Роналду его реализовал, и испанцы вышли в полуфинал. 3:1 в пользу "Ювентуса" не позволили команде из Турина пройти в число четырех лучших команд турнира.Судил матч англичанин Майкл Оливер.Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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