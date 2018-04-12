Об этом заявил знаток по энергетическим и космическим вопросам Валерий Боровик.

«Мы очень много вещей теряем из-за недостаточного финансирования. Серьезное финансирование, которое должно было тратиться на космическую отрасль, действительно идет только на зарплаты в государственном космическом агентстве или предприятиях. Чтобы быть сильным космическим государством нужно инвестировать или создавать условия, чтобы сюда пришел бизнес, который может вкладывать средства в эти технологии», — отметил он.

По его словам, даже те средства, которые государство планировало потратить на отрасль не пошли по назначению.

«Было заложено в бюджет космического агентства на этот год более 200 млн. грн. Это не большие цифры, но даже эти деньги с голоса депутата Сергея Пашинского забрали у агентства. До миллиарда вкладывают в космические отрасли страны ЕС», — добавил знаток.

Также Боровик подчеркнул, что для этого также нужно вернуть ушедших специалистов.

«Нужны специалисты, которых нужно вернуть в отрасль, нужны проекты, которые будут приносить прибыль или государству, или бизнесу. Государство в этом плане на сегодняшний день не помогает», — резюмировал он.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира