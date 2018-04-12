27-летний харьковчанин Александр Стешенко уже два дня не выходит на связь после того, как на въезде в аннексированный Крым его задержали российские пограничники. Вчера 23.59 | комментариев: В последний раз Стешенко звонил матери утром 11 апреля с Чонгара Фото: krymsos.com 27-летний Стешенко ехал на аннексированный полуостров в гости к знакомой. Его мать рассказала, что к знакомой у нее претензий нет – та раньше жила в Харькове, молодой человек общался с ней долгое время.В последний раз Стешенко разговаривал с матерью 11 апреля. Он позвонил ей утром и сообщил, что российские пограничники на Чонгаре усомнились в его схожести с фото в паспорте."Есть информация, что водитель такси прождал его на границе около четырех часов, после к водителю вышел сотрудник силовых структур РФ, забрав вещи из машины сказал водителю не ждать", – отмечают активисты.С того момента с мужчиной никакой связи нет.Мать Стешенко сообщила, что ее сын на Донбассе не воевал, он не является ни волонтером, ни активистом. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки стешенко крым его что после Теги: крымский конфликт