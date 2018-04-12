Правительство Дании еще не дало согласия на строительство российского газопровода, напомнил премьер-министр страны Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.54 | комментариев: Расмуссен: В случае с "Северным потоком – 2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике Фото: EPA "Украинский вопрос имеет решающее значение", – сказал он.Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. По его словам, датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия". Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании."Понятно, что в случае с "Северным потоком – 2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике", – добавил датский премьер.Расмуссен приветствовал заявление Меркель от 10 апреля о необходимости сохранить транзит газа через Украину.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительство "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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