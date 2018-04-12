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Премьер Дании о "Северном потоке – 2": Украинский вопрос имеет решающее значение
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12.04.2018 23:18
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Правительство Дании еще не дало согласия на строительство
российского газопровода, напомнил премьер-министр страны Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.54 |
комментариев: Расмуссен: В случае с "Северным потоком – 2" речь
идет не только о коммерческом проекте, но и о политике Фото: EPA
"Украинский вопрос имеет решающее значение", – сказал
он.Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия
на строительство газопровода в исключительной экономической зоне
страны. По его словам, датские законы требуют, чтобы правительство,
принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия".
Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел
Дании."Понятно, что в случае с "Северным потоком – 2" речь идет не
только о коммерческом проекте, но и о политике", – добавил
датский премьер.Расмуссен приветствовал заявление Меркель от 10
апреля о необходимости сохранить транзит газа через Украину.Проект
"Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером
Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство
двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год
из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий
газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по
первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015
года президент Европейского совета Дональд Туск заявил,
что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. При
этом Германия и Финляндия разрешили возводить
газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления
"Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного
потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа
через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада
Украины обратилась к международному сообществу с
призывом не допустить строительство "Северного потока – 2".
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