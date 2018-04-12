Компания начала кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных программ. При этом точные сроки окончания поддержки в компании не озвучили. Об этом отмечается на производителя.

Представители компании подчеркнули, что согласно современным требованиям, все компьютеры Mac оборудованы 64-битными процессорами. Что касается macOS, то она оптимизирована для работы с 64-битными приложениями, пишет со ссылкой на .

Уведомления о скором прекращении поддержки устаревших программ начали появляться с сегодняшнего дня. Главным образом, рассчитаны они на разработчиков ПО. После перехода на 64-битное ПО устарелые программы работать перестанут.

Ранее сообщалось, что компания заявила о намерении ликвидировать миллионы Android-приложений.

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