Вот недавно сорокашестилетний предприниматель заявил, что очень скоро к власти придет настоящий тиран, и он будет не человеком. По словам Маска, всем начнет управлять невероятно умная компьютерная сеть: она будет контролировать финансы людей, оружейные запасы и т.д. Самое ужасное то, что любой компьютер не имеет «жизненного» цикла, следовательно, супермашина сможет править вечно.

Со временем человечество будет полностью порабощено. Стоит отметить, что теорию Илона разделяют не все, более того, некоторые пользователи сети считают мужчину популистом. Однако почему сложилось такое мнение? Да, Маск лично знаком со многими политиками и учеными, он участвует в различных экспериментах и исследованиях, но это не повод считать его популистом. Мужчина определенно знает больше информации, чем среднестатистические обыватели.

Илон Маск входит в число людей, которые против совершенствования искусственного интеллекта, поскольку рано или поздно роботы смогут обходиться без людей. К сожалению, остановить ученых очень сложно. Появление диктатора в лице суперумного компьютера, скорее только, не избежать.

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