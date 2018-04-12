|
Розенко предложил Польше восстановить сотрудничество Институтов национальной памяти
|
12.04.2018 23:26
|
Киев просит Варшаву относиться к похороненным на польской
территории украинцам так же, как на украинской территории относятся
к могилам польских граждан, отметил вице-премьер-министр Павел
Розенко. Розенко: Мы не просим ничего сверхъестественного Фото:
Благодійний фонд Ігоря Янковського / Facebook "Надеемся, что
активизируют свое сотрудничество соответствующие министерства. Мы
об этом договаривались и выдвинули такую инициативу, чтобы
восстановили свое сотрудничество по крайней мере Институты
национальной памяти Польши и Украины. Соответствующая инициатива со
стороны украинской стороны уже в Варшаву направлена. Также речь
идет о министерствах культуры, также соответствующих
межгосударственных комиссиях, которые существуют на этом
уровне", – сказал он.По словам вице-премьер-министра, Украина
настроена на конструктивное и открытое сотрудничество с Польшей."Мы
не просим ничего сверхъестественного. Мы просим только осуществлять
абсолютно зеркальные шаги отношения к памяти погибших в непростой
украинской-польской истории. Чтобы польская сторона относилась к
украинцам, которые похоронены или погибли на территории, которая
сегодня является польской, так же, как Украина относится к могилам
польских граждан, польских воинов на территории Украины", –
отметил Розенко.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада
Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности,
которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на
это, исторический вопрос остается источником напряженности между
странами.Так, летом 2017 года украинская сторона отказала
польской в поиске и эксгумации захороненных на территории
Украины поляков. 2 ноября министр иностранных дел Польши
Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить
процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам,
демонстрирующим антипольские взгляды. В МИД Украины на это
ответили, что в стране нет антипольских настроений.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира