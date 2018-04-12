Киев просит Варшаву относиться к похороненным на польской территории украинцам так же, как на украинской территории относятся к могилам польских граждан, отметил вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко: Мы не просим ничего сверхъестественного Фото: Благодійний фонд Ігоря Янковського / Facebook "Надеемся, что активизируют свое сотрудничество соответствующие министерства. Мы об этом договаривались и выдвинули такую инициативу, чтобы восстановили свое сотрудничество по крайней мере Институты национальной памяти Польши и Украины. Соответствующая инициатива со стороны украинской стороны уже в Варшаву направлена. Также речь идет о министерствах культуры, также соответствующих межгосударственных комиссиях, которые существуют на этом уровне", – сказал он.По словам вице-премьер-министра, Украина настроена на конструктивное и открытое сотрудничество с Польшей."Мы не просим ничего сверхъестественного. Мы просим только осуществлять абсолютно зеркальные шаги отношения к памяти погибших в непростой украинской-польской истории. Чтобы польская сторона относилась к украинцам, которые похоронены или погибли на территории, которая сегодня является польской, так же, как Украина относится к могилам польских граждан, польских воинов на территории Украины", – отметил Розенко.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Так, летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. В МИД Украины на это ответили, что в стране нет антипольских настроений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины территории розенко памяти сотрудничество Теги: политика