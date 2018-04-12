Об этом рассказал глава Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины (ПОР) Андрей Загороднюк.

«С марта 2015-го стартовала разработка проекта питания, осенью того же года были проведены эксперименты в двух частях: Западная военно-морская база в г. Одесса и Национальная Академия сухопутных войск в г. Львов. Эксперимент показал отличный результат. Удовлетворенность питанием военнослужащих в этих частях превышала 90%. Однако действительно в первой половине 2016-го его «заморозили»: нам приходилось с боями добиваться его «разморозки», вносить изменения в Постановления КМУ и двигаться дальше. А во второй половине 2016-го мы получили от министра обороны согласие разработать концепцию системной реформы питания в Вооруженных силах. Ее подписали в начале 2017 года; было принято решение о ее реализации», — сообщил глава ПОР.

«По итогам 2017 года, на новое питание перешли 23 части, в этом планируется еще 53 части (то есть, охвачены реформой около 60-70 тысяч человек, что составит 50% от общей численности военнослужащих, питание которых обеспечивает МОУ). Практически все боевые части будут переведены на новую систему питания до конца этого года», — отметил Загороднюк.

«Однако дело не в том, чтобы заменить один принцип на другой (внутренние повара против аутсорса). Речь идет о полной комплексной трансформации системы обеспечения питанием: во-первых, меняется технический стандарт питания (то есть появился так называемый «Каталог». До него работали нормы родом еще из 60-х годов). Во-вторых, меняется философия процесса. Кроме пункта «калорийность», в питание вводятся принципы сбалансированности и разнообразия», — подчеркнул глава ПОР.

«Дальше у нас остается вопрос контроля качества. Поскольку к данной теме серьезный общественный интерес, в частях с новым питанием качество контролируется в ручном режиме. Но когда реформа охватит десятки воинских частей или даже сотни, без системы контроля качества ничего не будет», — резюмировал Загороднюк.

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