|Появились подробности "янтарного дела" нардепов
|12.04.2018 23:35
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Нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении НАБУ, но знали об их внесении, передает со ссылкой на .
За лоббирование проектов законов, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.
"Почерковедческая экспертиза полученных документов установила, что отдельные подписи от имени народных депутатов Украины, которые содержатся на них, выполнили не самые нардепы, а другие лица. Депутаты знали о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроектов от их имени. Розенблат и Поляков лично совершили ряд действий , направленных на обеспечение их согласования и рассмотрения. Данные обстоятельства подтверждаются достаточным объемом надлежащих и допустимых доказательств, собранных в материалах уголовного производства. Дают обоснованные основания для подозрения, а в дальнейшем и обвинения в совершении преступлений ", - сообщили в НАБУ.
Ранее Розенблат и его адвокат сообщили, что согласно результатам
экспертизы, законопроекты за подписью депутатов Розенблатта и
Полякова сфальсифицировали.