Нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении НАБУ, но знали об их внесении, передает со ссылкой на .

За лоббирование проектов законов, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.

"Почерковедческая экспертиза полученных документов установила, что отдельные подписи от имени народных депутатов Украины, которые содержатся на них, выполнили не самые нардепы, а другие лица. Депутаты знали о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроектов от их имени. Розенблат и Поляков лично совершили ряд действий , направленных на обеспечение их согласования и рассмотрения. Данные обстоятельства подтверждаются достаточным объемом надлежащих и допустимых доказательств, собранных в материалах уголовного производства. Дают обоснованные основания для подозрения, а в дальнейшем и обвинения в совершении преступлений ", - сообщили в НАБУ.

Ранее Розенблат и его адвокат сообщили, что согласно результатам экспертизы, законопроекты за подписью депутатов Розенблатта и Полякова сфальсифицировали.

20 июня 2017 НАБУ и САП заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку за добычу янтаря в Украине. На аудио- и видеозаписях Розенблат говорит о подписании "янтарных законов" и освобождении от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря. 16 февраля 2018 Специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу.

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