|Эксперты сообщили, какое мясо в Украине самое безопасное
|12.04.2018 23:40
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Около 40% украинской мясной продукции содержит антибиотики.
Об этом в комментарии УНН заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, самым безопасным мясом считается курятина промышленного производства. Зато домохозяйства и мелкие производители антибиотиками злоупотребляют.
«Украинская курятина промышленного производства не содержит следов антибиотиков. Там стандарты очень высоки. Зато, если мы говорим о небольших производителях курятины — оттуда антибиотики никак не исчезнут, там их содержание значительно выше допустимых норм «, — подчеркнул он.
Антибиотик можно встретить в свинине и говядине, добавил Дорошенко.
«На сегодняшний день параметры содержания антибиотиков в мясе — исключительно на совести самого производителя. Но около 30-40% только украинского мяса нашпиговано антибиотиками, в то время как в Европе этот показатель составляет менее 1%. Речь идет, опять же, о небольших производителях курятины, отрасль свиноводства», — рассказал Дорошенко.
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