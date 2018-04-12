По словам Die Welt, Меркель сделала это во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Локке Расмуссеном, заявив, что хочет представить единый фронт против предполагаемых нападений с использованием химического оружия со стороны президента Башара Асада.

«Германия не будет участвовать в возможных военных действиях — я хочу еще раз пояснить, что у нас нет решения, — но мы видим и поддерживаем все, что делается для того, чтобы сообщить, что использование химического оружия неприемлемо.»

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