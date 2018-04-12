По словам чиновника, сильный порыв ветра снес два минарета у главных ворот Тадж-Махала в северной Индии, но никакого ущерба для мраморного памятника не было причинено.

Официальный представитель Археологической службы Индии Бхубанеш Кумар заявил в четверг, что убыток был незначительным и будет отремонтирован специалистами.

Он также сообщил, что ветер во время шторма в среду вечером достиг 130 километров в час.

Одним из поврежденных минаретов был 3-метровый металлический столб у главных ворот. Другой был меньшего размера и находился у южных ворот, используемых посетителями, чтобы добраться до памятника.

Начиная с 17 века Тадж-Махал привлекает более 7 миллионов посетителей в год. Он был построен Императором Шах-Джаханом в память о его жене Мумтаз-Махал.

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