В среду, 11 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "" в родных стенах сыграла в сухую ничью с "Севильей" - 0:0 (2:1 по сумме двух встреч) и пробилась в следующий раунд турнира.

Однако не обошлось без неприятностей: во время польский нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сильно получил по лицу,передает со ссылкой на .

В одном из единоборств форвард получил удар локтем в лицо, после чего ему оказывали медицинскую помощь.

После матча Левандовски выложил в одну из соцсетей фотографию с синяком под глазом.

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится 13 апреля в Ньоне. Начало - в 13:00 по киевскому времени. Проведет церемонию рулевой сборной Украины . Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.

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