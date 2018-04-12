В декларации за 2016 год экс-мэр Киева Александр Омельченко не внес два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью 171,6 м². Декларацию Омельченко проверяет НАПК Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Издание ссылается на решение Соломенского райсуда Киева за 23 марта, опубликованное в Едином госреестре судебных решений. Суд предоставил детективам НАБУ доступ к документам, связанным с депутатом Киевсовета. фамилия которого не указывается.В материалах следствия говорится, что фигурант не указал в декларации два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью 171,6 м².10 апреля НАПК сообщило о начале полной проверки декларации Омельченко за 2016 год на основании информации, предоставленной НАБУ.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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