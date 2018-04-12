В декларации за 2016 год экс-мэр Киева Александр Омельченко не внес
два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью
171,6 м². Декларацию Омельченко проверяет НАПК Фото: Александр
Хоменко / Gordonua.com Издание ссылается на решение Соломенского
райсуда Киева за 23 марта, опубликованное в Едином госреестре
судебных решений. Суд предоставил детективам НАБУ доступ к
документам, связанным с депутатом Киевсовета. фамилия которого не
указывается.В материалах следствия говорится, что фигурант не
указал в декларации два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную
квартиру площадью 171,6 м².10 апреля НАПК сообщило о начале полной
проверки декларации Омельченко за 2016 год на основании информации,
предоставленной НАБУ.Введение электронного декларирования было
одним из требований Европейского союза для реализации
безвизового режима с Украиной.
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