В случае низкой явки на выборах президент России Владимир Путин потеряет всякую легитимность на международной арене, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох. Альфред Кох: С Навальным был высок шанс второго тура Фото: Альфред Кох / Facebook "Никто и не предполагал, что Навального зарегистрируют. Соответственно тот план Б, который он теперь озвучил, т.е. "активный бойкот", это и есть основной план компании. Давайте уже не будем друг другу мозги пудрить. И власть президента это сразу прекрасно просчитала и следовательно Ксиния Собчак, поэтому Грудинин (кандидат от КПРФ Павел Грудинин. – ) и т.д. Чтобы противиться бойкоту и поднять явку", – отметил он.По мнению Коха, власти могли допустить Навального до выборов, что обеспечило бы предвыборную интригу и явку избирателей."Решили сыграть надежно. С Навальным был высок шанс второго тура, который всегда очень парадоксален и там уже много начинается вещей, которые нельзя просчитать заранее. Поэтому явку будут поднимать за счет ксюшиного оживляжа, "острых" вопросов и т.д", – считает прежний вице-премьер.Он отметил, что перед Навальным и его сторонниками стоит задача сорвать выборы."Юридически это сделать невозможно: результаты действительны при любой явке. Но если явка составит 30%, то выбранный на таких выборах Путин будет посмешищем даже для своих приближенных и потеряет всякую легитимность на международной арене", – подчеркнул Кох.Он добавил, что перед оппозиционером стоит сложная задача по предотвращению "вбросов, каруселей" и других способов увеличить явку."А с другой – простая: впервые Навальный будет агитировать свой электорат ничего не делать. Это как раз то, что его электорат очень любит делать: не ходить на выборы. А тут – какая удача: наконец-то сидя на диване он не просто ленится, а осуществляет активный протест! Какая красота!" – подытожил прежний вице-премьер. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776246049075779&id=100000712037223 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК приняла решение об отказе в регистрации Навального кандидатом.Политик в ответ записал видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы из-за непогашенной судимости.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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