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Кох: Если явка на выборах в РФ составит 30%, Путин будет посмешищем даже для своих приближенных
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26.12.2017 20:14
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В случае низкой явки на выборах президент России Владимир Путин
потеряет всякую легитимность на международной арене, считает
прежний вице-премьер России Альфред Кох. Альфред Кох: С
Навальным был высок шанс второго тура Фото: Альфред Кох / Facebook
"Никто и не предполагал, что Навального зарегистрируют.
Соответственно тот план Б, который он теперь озвучил, т.е.
"активный бойкот", это и есть основной план компании. Давайте уже
не будем друг другу мозги пудрить. И власть президента это сразу
прекрасно просчитала и следовательно Ксиния Собчак,
поэтому Грудинин (кандидат от КПРФ Павел Грудинин.
– ) и т.д. Чтобы противиться бойкоту и поднять явку", –
отметил он.По мнению Коха, власти могли допустить Навального до
выборов, что обеспечило бы предвыборную интригу и явку
избирателей."Решили сыграть надежно. С Навальным был высок шанс
второго тура, который всегда очень парадоксален и там уже много
начинается вещей, которые нельзя просчитать заранее. Поэтому явку
будут поднимать за счет ксюшиного оживляжа, "острых" вопросов и
т.д", – считает прежний вице-премьер.Он отметил, что перед
Навальным и его сторонниками стоит задача сорвать
выборы."Юридически это сделать невозможно: результаты действительны
при любой явке. Но если явка составит 30%, то выбранный на таких
выборах Путин будет посмешищем даже для своих приближенных и
потеряет всякую легитимность на международной арене", – подчеркнул
Кох.Он добавил, что перед оппозиционером стоит сложная задача по
предотвращению "вбросов, каруселей" и других способов увеличить
явку."А с другой – простая: впервые Навальный будет агитировать
свой электорат ничего не делать. Это как раз то, что его электорат
очень любит делать: не ходить на выборы. А тут – какая удача:
наконец-то сидя на диване он не просто ленится, а осуществляет
активный протест! Какая красота!" – подытожил прежний вице-премьер.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776246049075779&id=100000712037223
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК приняла
решение об отказе в регистрации Навального кандидатом.Политик в
ответ записал видеообращение, в котором объявил о
"забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на
выборы из-за непогашенной судимости.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет
решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули.
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