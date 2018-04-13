|Специалисты исследовали химвещество, которым отравили людей в Сирии
|13.04.2018 00:04
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Об этом сообщили информированные источники в американской разведке, сообщает NBC News.
Спецслужбам США и союзных государств удалось получить биологические образцы пострадавших сирийцев. Результаты анализов показали наличие в крови и моче следов хлорного газа и неизвестного нервно-паралитического вещества.
Источники в разведке подчеркнули, что они уверены в результатах анализов.
Отмечается, что американские спецслужбы не идентифицировали нервно-паралитический газ как зарин, который ранее часто применялся сирийскими властями.
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