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Бутусов о задержанном во Франции Саркисяне: Он знает все – это исполнитель тысяч преступных приказов Иванющенко и Януковича
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13.04.2018 00:06
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Предполагаемый организатор титушек Армен Саркисян, которого
задержали во Франции, руководил "самой большой бригадой боевиков"
экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко – "главаря мафии и
друга" бывшего президента Украины Виктора Януковича, отметил
журналист Юрий Бутусов. Украинские правоохранители хотят добиться
экстрадиции Саркисяна Скриншот: Gorlovka UA / YouTube По его
словам, Саркисян "известен в мафиозном мире как Армен Горловский".
Он якобы руководил "самой большой бригадой боевиков" экс-нардепа от
Партии регионов Юрия Иванющенко – "главаря мафии и друга
Виктора Януковича (экс-президент Украины. –
)"."Саркисян с бандитами выезжал на сотни стрелок и разборок, на
отжимы и на захваты, он выбивал проблемные долги или делал долги
проблемными. Неудивительно, что мафия при Януковиче стала главной
структурой управления в государстве. А Саркисян был одним из самых
ярких символов правящего беспредела – любые силовики боялись
его тронуть", – подчеркнул журналист.Бутусов напомнил, что
благодаря своему влиянию Саркисян "организовывал атаки на
Евромайдан в разных городах Украины"."Саркисян знает все – это
исполнитель тысяч преступных приказов Иванющенко и самого
Януковича, он тесно связан с криминальным миром России", –
добавил главред.Бутусов сожалеет, что Иванющенко "благополучно
ускользнул от украинского правосудия – дела против него
развалились за период следствия, а сам злодей получил право уехать
из России в свои европейские поместья, в частности, в Монако, и
ведет спокойную жизнь миллиардера"."Ну что ж, посмотрим, по зубам
ли окажется правосудию сейчас правая рука Иванющенко – Армен
Саркисян", – резюмировал журналист.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2128188273888124
12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий
от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел
Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у
Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во
Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства
выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени
Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции,
заверил Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним
из организаторов титушек, которые нападали на людей во время
Революции достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель
департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией
групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался
руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в
МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об
убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что
именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать
группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Саркисян
также является фигурантом других уголовных производств.
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