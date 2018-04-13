Предполагаемый организатор титушек Армен Саркисян, которого задержали во Франции, руководил "самой большой бригадой боевиков" экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко – "главаря мафии и друга" бывшего президента Украины Виктора Януковича, отметил журналист Юрий Бутусов. Украинские правоохранители хотят добиться экстрадиции Саркисяна Скриншот: Gorlovka UA / YouTube По его словам, Саркисян "известен в мафиозном мире как Армен Горловский". Он якобы руководил "самой большой бригадой боевиков" экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко – "главаря мафии и друга Виктора Януковича (экс-президент Украины. – )"."Саркисян с бандитами выезжал на сотни стрелок и разборок, на отжимы и на захваты, он выбивал проблемные долги или делал долги проблемными. Неудивительно, что мафия при Януковиче стала главной структурой управления в государстве. А Саркисян был одним из самых ярких символов правящего беспредела – любые силовики боялись его тронуть", – подчеркнул журналист.Бутусов напомнил, что благодаря своему влиянию Саркисян "организовывал атаки на Евромайдан в разных городах Украины"."Саркисян знает все – это исполнитель тысяч преступных приказов Иванющенко и самого Януковича, он тесно связан с криминальным миром России", – добавил главред.Бутусов сожалеет, что Иванющенко "благополучно ускользнул от украинского правосудия – дела против него развалились за период следствия, а сам злодей получил право уехать из России в свои европейские поместья, в частности, в Монако, и ведет спокойную жизнь миллиардера"."Ну что ж, посмотрим, по зубам ли окажется правосудию сейчас правая рука Иванющенко – Армен Саркисян", – резюмировал журналист. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2128188273888124 12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов титушек, которые нападали на людей во время Революции достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Саркисян также является фигурантом других уголовных производств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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