Соучредителя сети Facebook Марка Цукерберга пригласили дать показания об утечке данных перед законодателями Европы. Об этом сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что Антонио Таяни, президент Европарламента, собирается отправить письмо Цукербергу на следующей неделе. В письме Таяни обратится с просьбой, чтобы соучредитель Facebook дал показания перед Европарламентом.

В случае если Цукерберг согласится, ему придется предстать перед одними из самых жестких критиков технической индустрии за пределами США, отмечает издание.

“Слушания по Facebook показывают, что в мире еще переживают за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных”, — передал слова Таяни его пресс-секретарь.

В ЕС ожидают, что Цукерберг будет готов дать показания и что он “все равно настроен к ответственности перед европейскими гражданами”.

В компании пока не ответили на запрос газеты, будет ли Цукерберг давать показания в ЕС.

Как сообщал Цукерберг прокомментировал действия РФ в рамках Facebook.

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