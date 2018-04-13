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Швеция предложила отправить в Сирию миссию, которая займется разоружением
13.04.2018 00:12
Швеция предложила отправить в Сирию миссию, которая займется разоружением Эта задача, которая будет состоять из высокопоставленных лиц, должна будет раз и навсегда разобраться со всеми нерешенными вопросами использования химического оружия в Сирии, говорится в проекте резолюции Совбеза ООН. Фото: Getty ImagesСовбез ООН

Швеция предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению, которая будет состоять из высокопоставленных лиц. Соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН был представлен в четверг, 12 апреля, сообщает Reuters.

«Эта задача должна будет раз и навсегда разобраться со всеми нерешенными вопросами использования химического оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии 14 апреля, когда они прибудут туда для расследования химической атаки в городе Дума.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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