|Швеция предложила отправить в Сирию миссию, которая займется разоружением
|13.04.2018 00:12
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Швеция предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению, которая будет состоять из высокопоставленных лиц. Соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН был представлен в четверг, 12 апреля, сообщает Reuters.
«Эта задача должна будет раз и навсегда разобраться со всеми нерешенными вопросами использования химического оружия», — говорится в сообщении.
Кроме того, ожидается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии 14 апреля, когда они прибудут туда для расследования химической атаки в городе Дума.
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