Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Великобритании в насильственном задержании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На брифинге она заявила, что Лондон заставляет Скрипалей участвовать в инсценировке, передает со ссылкой на .

"Последние события все больше укрепляют наше мнение о том, что речь идет об изоляции российской гражданки (Юлии Скрипач). У нас есть все основания полагать, что происходит или насильственное задержание российских граждан, или их заставляют участвовать в инсценировке. Вопросов все больше, а ответов нет вообще", - заявила Захарова.

Ранее в посольстве России в Великобритании сообщали, что Юлию Скрипаль насильно изолировали от общения с представителями российскими дипломатами.

Нервно-паралитический агент "Новичок" нанесли на дверную ручку в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Скрипаль первым взялся за дверь, следовательно получил большую дозу вещества, чем его дочь Юлия, которая, вероятно, дотронулась до ручки после него.

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