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Швеция предложила направить в Сирию миссию по разоружению
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13.04.2018 00:14
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По предложению Швеции, задача, которая должна состоять из
высокопоставленных лиц, должна "раз и навсегда" разобраться с
химическим оружием в Сирии. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 7 апреля волонтеры сообщили о сброшенной на
сирийский город Думу бочковой бомбе Фото: ЕРА (архив) Миссия должна
состоять из высокопоставленных лиц, ее цель – разобраться со "всеми
нерешенными вопросами использования химического оружия раз и
навсегда", пишет агентство.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.Глава Организации по
запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю 9 апреля заявил,
что задача по установлению фактов собирает информацию из всех
возможных источников, чтобы определить, имело ли место
применение химического оружия в сирийской Думе.Группа экспертов
ОЗХО отправилась в Сирию, где 14 апреля приступит к работе по
расследованию вероятной химической атаки в сирийской Думе.
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