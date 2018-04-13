По предложению Швеции, задача, которая должна состоять из высокопоставленных лиц, должна "раз и навсегда" разобраться с химическим оружием в Сирии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 7 апреля волонтеры сообщили о сброшенной на сирийский город Думу бочковой бомбе Фото: ЕРА (архив) Миссия должна состоять из высокопоставленных лиц, ее цель – разобраться со "всеми нерешенными вопросами использования химического оружия раз и навсегда", пишет агентство.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю 9 апреля заявил, что задача по установлению фактов собирает информацию из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия в сирийской Думе.Группа экспертов ОЗХО отправилась в Сирию, где 14 апреля приступит к работе по расследованию вероятной химической атаки в сирийской Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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