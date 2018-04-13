Администрация президента Украины отказалась уточнить сумму, израсходованную Петром Порошенко на свой отдых на Мальдивах в январе 2018 года.

Перед тем, как была обнародована электронная декларация президента, его пресс-служба сообщила, что он задекларировал расходы на отдых. При этом конкретная сумма указана не была, но утверждалось, что она в два раза меньше фигурировавшей в СМИ (журналисты оценили отдых Порошенко на Мальдивах в 0,5 млн долларов, или 14 млн гривен).

В декларации Порошенко не были указаны расходы именно на отдых.

Всего президент задекларировал 21,2 млн гривен расходов, из них 2 млн 736 тыс. гривен — на туристические услуги.

При этом в декларации указано, что все расходы произведены в Украине.

В АПУ рассказали, что расчеты за перелет и проживание на Мальдивах были полностью произведены в конце декабря и задекларированы 2017 годом. При этом вопрос о сумме расходов остался без ответа.

“Президент задекларировал расходы за предыдущий год, в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых“, — отметили в Администрации.

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