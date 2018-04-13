Сосуд, который, как сообщается, относится к династии Западная Чжоу, считается одним из семи подобных сосудов. Пять из них размещены в музеях.

Личность покупателя осталась неизвестна.

Согласно документам, полученных аукционным домом, сосуд был украден капитаном Королевской морской пехоты Гарри Льюисом Эвансом, который воевал во Второй опиумной войне в 1850-х годах.

Китайские власти недовольны аукционом.

Государственная власть Китая по культурному наследию осудила аукционный дом, заявив, что «решительно выступает против и осуждает упрямство аукционных Кентерберийских галерей по продаже незаконно полученного культурного артефакта, несмотря на протесты из Китая».

Государственное агентство также обвинило дом «в совершении коммерческой шумихи» вокруг разграбленных культурных реликвий, сообщает South China Morning Post.

Доктор Чен Сяохе, профессор международных отношений в Народном Китайском университете, сказал, что этот вопрос важен для китайского народа, потому что сожжение дворца Юаньминъюань было символом стыда для китайского народа на протяжении многих лет.

Разрушение дворца, в котором участвовало 3000 британских солдат и пожар, который бушевал в течение трех дней принес в результате более 300 смертей.

Сяохэ сказал «Страйтс таймс»: «Тигр Ин был украден британским солдатом, который является реальной исторической фигурой. Поэтому этот акт грабежа — это вечная боль в сердцах китайского народа».

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