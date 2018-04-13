12 апреля во время брифинга спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой болгарский журналист заявил: "Здравствуйте. Хочется поприветствовать вас словами: Скрипаль воскресе". На что Захарова ответила ему: "Это неуместно". Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook телеканал "Дождь". | Захарова: Похоже, речь идет об изоляции российской гражданки Фото: mid.ru 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.Во время брифинга Захарова заявила, что развитие событий вокруг Юлии Скрипаль "все больше укрепляет во мнении", что речь идет об изоляции российской гражданки.видео Видео: Телеканал Дождь / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что захарова скрипаль видео стран Теги: мир