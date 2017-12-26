|ПриватБанк докапитализировали на 16 млрд грн, - Минфин
|26.12.2017 20:14
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Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода в госсобственностьМинистерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка. Докапитализация была проведена путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.
Фото:unian.ua
Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY, - сообщается на сайте Минфина.
При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на ОВГЗ объемом 22,5 млрд гривен.
Решением наблюдательного совета ПриватБанка от 18 декабря была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.
"Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд гривен", - сообщила пресс-служба Минфина.
Напомним, "ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.
НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств Приватбанка в отдельно крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины ), в результате чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме более 100 млрд гривен. Дело касается незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами финучреждения.