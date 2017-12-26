Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода в госсобственность

Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY, - сообщается на сайте Минфина.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на ОВГЗ объемом 22,5 млрд гривен.

Решением наблюдательного совета ПриватБанка от 18 декабря была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

"Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд гривен", - сообщила пресс-служба Минфина.

Напомним, "ПриватБанк" перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года, когда предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.