Журналист поприветствовал Захарову с помощью оригинальной фразы.

Инцидент случился в четверг, 12 апреля. На брифинге спикера МИД России журналист Болгарии приветствовал Захарову словами “Скрипаль воскресе”, намекая на новость о внезапном улучшении состояния здоровья британского шпиона Скрипаля (смотреть с 1:55:57).

Рупору МИД РФ заявление не понравилось. “Это неуместно”, — попыталась отчитать журналиста Захарова.

Стоит отметить, что в начале марта этого года в британском городе Солсбери был отравлен враг Кремля Сергей Скрипаль. Помимо него, жертвами атаки стали его дочь и еще несколько десятков случайных британцев.

Оказалось, что для устранения шпиона было использовано российское химическое оружие — яд “Новичок”. Вещество намазали на ручку двери дома Скрипаля.

Лондон обвинил в произошедшем Россию и лично агрессора Владимира Путина. Против РФ санкции за случай приняла не только Великобритания, но и еще около 30 стран Запада. Речь о массовой высылке дипломатов РФ.

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