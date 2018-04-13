|“Скрипаль воскресе”, — болгарский журналист поприветствовал Захарову на брифинге (видео)
|13.04.2018 00:36
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Журналист поприветствовал Захарову с помощью оригинальной фразы.
Инцидент случился в четверг, 12 апреля. На брифинге спикера МИД России журналист Болгарии приветствовал Захарову словами “Скрипаль воскресе”, намекая на новость о внезапном улучшении состояния здоровья британского шпиона Скрипаля (смотреть с 1:55:57).
Рупору МИД РФ заявление не понравилось. “Это неуместно”, — попыталась отчитать журналиста Захарова.
Стоит отметить, что в начале марта этого года в британском городе Солсбери был отравлен враг Кремля Сергей Скрипаль. Помимо него, жертвами атаки стали его дочь и еще несколько десятков случайных британцев.
Оказалось, что для устранения шпиона было использовано российское химическое оружие — яд “Новичок”. Вещество намазали на ручку двери дома Скрипаля.
Лондон обвинил в произошедшем Россию и лично агрессора Владимира Путина. Против РФ санкции за случай приняла не только Великобритания, но и еще около 30 стран Запада. Речь о массовой высылке дипломатов РФ.
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