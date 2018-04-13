Монетный двор Нацбанка начал чеканить новые монеты номиналом 1 и 2 грн. В обращении они появятся с 27 апреля 2018 года.

"До конца дня будет 900 тысяч готовых монет. В то же время перед нами не стоит задача удалить все бумажные банкноты и заменить монетами. Они будут вводится по мере износа бумажных банкнот", - сообщил директор Монетного двора Владимир Решинский, передает со ссылкой на .

В общем необходимо вычеканить 145 млн монет по 1 грн и 140 млн по 2 грн.

В обращение первые монеты нового образца введут с 27 апреля. В 2019 году начнут выпускать монеты номиналом 5 и 10 грн. Это сэкономит бюджетные средства. Ведь металл будет служить дольше, чем бумажные купюры.

В монетном цеху заверили, что заказ Нацбанка выполнят вовремя. Работать придется быстро, но очень внимательно. Каждая копейка и каждая металлическая заготовка - под строгим учетом.

с 1 июля 2018 года вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными. Если сумма заканчивается на 1-4 коп., она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп. Если сумма заканчивается на 5-9 коп., она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп. При безналичных расчетов округление не будет осуществляться.

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