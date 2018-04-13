Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Американские СМИ ранее сообщали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в четверг прибудут в Белый дом, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом варианты действий в Сирии.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

«Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и «умные». Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим», — написал Трамп в твиттере.

В другом твитте Трамп заявил, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны, и предложил остановить гонку вооружений.

Накануне стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока. Авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в течение 48 часов объявит о решении, применить ли в связи с предполагаемой химатакой в Думе военную силу против властей Сирии, на которые Вашингтон возлагает ответственность за нападение.

О новом случае применения отравляющих веществ в Сирии заявили правозащитные организации, по оценке которых в результате химатаки погибли не менее 60 человек. В Москве заявили, что никакой химической атаки не было и речь идет об информационных вбросах.

Накануне состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Они согласилась, что международное общество должно ответить на предполагаемую химатаку.

Однако, по данным The Times, пока Мэй не стала обещать США поддержку в этом вопросе, она потребовала предоставить больше доказательств того, что химатака действительно произошла. В свою очередь, Макрон, по данным Reuters, сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.

О готовности Австралии поддержать Соединенные Штаты в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии в связи с предполагаемой химатакой, в среду, 11 апреля, объявила глава МИД страны Джули Бишоп.

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