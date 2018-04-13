В ответ на химическую атаку в сирийском городе Думе от ударов вооруженных сил США могут пострадать два аэродрома, исследовательский центр и предприятие с химоружием, сообщил источник американского телеканала CNBC. Президент США Дональд Трамп обещал использовать для удара "умные" ракеты Фото: EPA (архив) По его данным, между указанных целей есть два сирийских аэродрома, исследовательский центр и предприятие с химическим оружием.Также сирийское военное командование якобы перераспределяет самолеты по аэродромам, где базируются российские вооруженные силы, рассчитывая, что США не будут атаковать эти объекты.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".По данным ряда американских СМИ, у берегов Сирии находится американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". В ближайшее время к нему присоединится USS Porter. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша апреля сирии что могут Теги: мир