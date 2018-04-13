Под американские санкции попал банк Российская финансовая корпорация — главный банк для проведения расчетов между Сирией и РФ. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет The Bell со ссылкой на несколько источников.

Американское правительство обосновало включение банка РФК в санкционные списки тем, что он принадлежит Рособоронэкспорту, который поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны.

Источники указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией.

“Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны“, — сказал один из собеседников издания.

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