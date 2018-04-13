Поставки в Украину высококачественного российского угля антрацит
происходили в 2017 году через Великобританию и Швейцарию. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Российский антрацит
импортировали через Великобританию и Швейцарию Фото: ЕРА (архив) В
весовом измерении речь идет о 2,66 млн тонн."Держзовнішінформ"
отмечает, что российский уголь импортировался в Украину
преимущественно через посредников, средняя цена товара составила в
2017 году $99,3 за тонну.Поставки угля из РФ, по данным ДЗІ,
происходили через Швейцарию и Великобританию.Помимо российского,
Украина импортировала 714,1 тыс. тонн (21,2%) антрацита из ЮАР.19
февраля шахтеры потребовали от государства уменьшения поставок
импортного угля и развития собственной отрасли, перевода всех ТЭС и
ТЭЦ с антрацита на украинский уголь и закрепления на
законодательном уровне преимущества украинского угля перед
иностранным.
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