Поставки в Украину высококачественного российского угля антрацит происходили в 2017 году через Великобританию и Швейцарию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российский антрацит импортировали через Великобританию и Швейцарию Фото: ЕРА (архив) В весовом измерении речь идет о 2,66 млн тонн."Держзовнішінформ" отмечает, что российский уголь импортировался в Украину преимущественно через посредников, средняя цена товара составила в 2017 году $99,3 за тонну.Поставки угля из РФ, по данным ДЗІ, происходили через Швейцарию и Великобританию.Помимо российского, Украина импортировала 714,1 тыс. тонн (21,2%) антрацита из ЮАР.19 февраля шахтеры потребовали от государства уменьшения поставок импортного угля и развития собственной отрасли, перевода всех ТЭС и ТЭЦ с антрацита на украинский уголь и закрепления на законодательном уровне преимущества украинского угля перед иностранным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки угля через великобританию швейцарию уголь Теги: общество