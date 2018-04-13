Кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео
подтвердил, что не признает аннексию Крыма и выступает за полную
реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта на
Донбассе. Помпео 12 апреля заслушали сенаторы Фото: EPA Вопрос о
помощи Киеву задал сенатор от Республиканской партии Роберт
Портман."Сенатор, я поддерживаю", – сказал Помпео.Он в
очередной раз подтвердил, что не признает аннексию Крыма и считает
необходимым сохранять санкции против России до выполнения Минских
соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.13 марта
президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса
Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его
место экс-главы ЦРУ Помпео. Его кандидатуру сначала
должен утвердить Сенат США. Украина с начала военной
агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках
летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только
нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями
Humvee, беспилотниками RQ-11B
Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в
подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018
год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление
безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном
оружии. Государственный департамент США 1 марта принял
решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов
Javelin.5 апреля сенатор Портман во время визита в Украину отметил,
что Вашингтон также планирует предоставить Киеву снайперские
комплексы.
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