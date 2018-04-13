Кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео подтвердил, что не признает аннексию Крыма и выступает за полную реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Помпео 12 апреля заслушали сенаторы Фото: EPA Вопрос о помощи Киеву задал сенатор от Республиканской партии Роберт Портман."Сенатор, я поддерживаю", – сказал Помпео.Он в очередной раз подтвердил, что не признает аннексию Крыма и считает необходимым сохранять санкции против России до выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место экс-главы ЦРУ Помпео. Его кандидатуру сначала должен утвердить Сенат США. Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. Государственный департамент США 1 марта принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.5 апреля сенатор Портман во время визита в Украину отметил, что Вашингтон также планирует предоставить Киеву снайперские комплексы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша помпео украине сенатор апреля Теги: мир