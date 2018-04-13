Под Киевом нашли школьниц 12-летних Варвару Дмитриеву и Диану Краминскую, которые сбежали из столичного лицея, выключили телефоны и трое суток не появлялись дома.

Как оказалось, Варвара и Диана планировали пешком дойти до Карпат, однако почему-то двигались в совершенно другом направлении. Они рассказали, что за эти три дня успели подзаработать на полевых работах и ​​дважды найти себе ночлег у людей в домах,передает со ссылкой на .

Девушек искали сотрудники столичного гарнизона полиции. В то же время, к поискам несовершеннолетних активно включились неравнодушные граждане, которые по ориентировкам в СМИ пытались найти "путешественниц", сообщает пресс-служба Нацполиции .

Сегодня похожих по описанию девушек увидели в поселке Барышевка Киевской области: они поймали попутку и сели в машину. Местный житель, который узнал девочек из сюжета на телевидении, запомнил номерные знаки автомобиля и сообщил об этом полицейским. Автопатрули Барышевской полиции сразу отправились на место и перекрыли трассу по маршруту следования указанной в ориентировке автомобиля. А вскоре их коллеги на КП "Березань" остановили машину с киевскими школьницами.

"Установлено, что самостоятельное путешествие в другой город они планировали заранее с целью привлечения к себе внимания со стороны взрослых и в поисках приключений. Мобильными телефонами все это время школьницы не пользовались. С девочками все хорошо, противоправных действий в отношении них не совершали. Сейчас с ними общаются психологи, чтобы выяснить истинные мотивы такого поступка", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г. Оксана Поплавская.

В дальнейшем с детьми будут работать "детские" полицейские. Они расскажут им об опасных ситуациях, в которые могут попасть несовершеннолетние без присмотра родителей.

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