Ветер скоростью 130 км/ч разрушил два четырехметровых минарета на индийском Тадж-Махале. Работы по восстановлению уже начались. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тадж-Махал был построен в XVII веке Фото: ЕРА По данным источников издания, ветер со скоростью 130 км/ч повредил два минарета высотой по 4 метра каждый, расположенных у разных входов в мавзолей. Один из поврежденных минаретов располагается у королевских ворот, второй – возле южных ворот.Четыре других минарета уцелели. Местные власти заявили, что работы по восстановлению сооружений уже начались.Тадж-Махал был построен в XVII веке при императоре Великих Моголов Шах-Джахане в честь его любимой жены Мумтаз-Махал. Ежедневно это место посещают около 12 тыс. туристов. A storm has damaged two minarets located at different entry gates of the Taj Mahal in the northern Indian city of Agra.The four longer minarets that surround the main structure remain intacthttps://t.co/g3eyICq1CG pic.twitter.com/Lq5IDlKVsI — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) 12 квітня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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