Досудебное расследование продолжается

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Так, согласно сообщению, 11 апреля сообщено о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда г. Киева и еще двум судьям этого суда в постановлении 06.02.2014 в составе коллегии судей заведомо неправосудного определения об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставления в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении к заведомо невиновному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей".

По данным ГПУ, этого активиста правоохранители незаконно задержали 24 января 2014 года на бульваре Леси Украинки в Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений, заявили в ГПУ.

В ведомстве также отметили, что ранее были переданы в суд обвинительные акты в отношении ряда бывших следователей, прокуроров и судьи местного суда за незаконное задержание, обман, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и вынесение неправосудного решения. Сейчас продолжаются их судебные разбирательства.

Напомним, в декабре 2017-го года глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в розыске по делам Евромайдана, которые ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств.

Также в декабре генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что следствия по основным делам Майдана, исполнителям и организаторам завершены на 80%.