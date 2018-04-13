Если Цукерберг согласится приехать на допрос, ему придется столкнуться с некоторыми самыми жесткими критиками в технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря главы Европарламента.

"Антонио Таяни, председатель Европарламента, намерен отправить письмо Цукербергу в понедельник, настаивая на том, что основатель Facebook приехал дать показания", - заявил пресс-секретарь Таяни.

Как отмечает издание, если Цукерберг согласится приехать на допрос, ему придется столкнуться с некоторыми самыми жесткими критиками в технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов.

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"Слушания по Facebook показывают, что еще остается беспокойство за соблюдение жестких стандартов конфиденциальности данных ЕС. Мы уверены, что господин Цукерберг также готов ответить на наши вопросы, показывая, что он одинаково настроен к ответственности перед европейскими гражданами", - отметил Таяни.

Пока в Facebook не ответили на требование The Washington Post о намерении допросить основателя соцсети в ЕС.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.

Напомним, Facebook удалил более чем 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".