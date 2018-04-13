В эфире MSNBC корреспондент телеканала рассказала со ссылкой на американских чиновников, что у США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума, информирует

По ее словам, в крови и моче большинства пострадавших были обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Вечером 12 апреля министр обороны США Джеймс Маттис в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США заявил, что неопровержимых доказательств химической атаки в Думе у Пентагона нет, поскольку в этом сирийском городе не было американских представителей. При этом он выразил свое мнение, что “непростительный” случай применения боевых отравляющих веществ все же имел место.

Как сообщал постпред РФ при ООН заявил, что “не исключает войну между РФ и США”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира