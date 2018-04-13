Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии являются причиной политической вражды между двумя странами

Об этом сообщает Romania-Insider.

Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством. Законопроект инициирован Демократическим союзом венгров в Румынии", - сообщили местные СМИ.

Отмечается, что законопроект направлен на автономию округов Ковасна и Харгита, а также части района Муреш и их конституции как автономного региона правосубъектностью в рамках румынского государства.

Согласно инициативе, Секейский край должен иметь собственную административную организацию и венгерский как официальный язык.

"Автономия не означает отделение, не означает посягательства на целостность Румынии", - заявил депутат парламента Румынии Кодори Аттила, но инициатива не нашла поддержки румынских депутатов.

Секеи - одна из этнографических групп, которую составляет венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынская власть отказывается вести разговор об автономии любого региона страны. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тыс. секеив в восточной Трансильвании, что десятилетиями является причиной политической вражды между двумя странами.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.